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Погода в Сухуме в выходные дни: переменная облачность, с субботы на воскресенье дождь, возможна гроза

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15:20, 9 Августа 2019
Погода в Сухуме в выходные дни: переменная облачность, с субботы на воскресенье дождь, возможна гроза
Температура морской воды +25°С.

Сухум. 9 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни  погоду Абхазии формирует смена Циклона на Антициклон. Ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, ночью и утром кратковременный дождь, местами дождь с грозой.

Атмосферное давление – в норме, будет медленно повышаться.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.

Температура морской воды +25°С.

 Волнение морской воды слабое и значительное – 25-125 см (1-3б).

 Относительная влажность воздуха – 60-80%.
                            
В столице переменная облачность, в ночь с субботы на воскресенье дождь, возможна гроза.

Температура воздуха ночью +21°С, днем +29°С.

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