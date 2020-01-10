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Погода в Сухуме в выходные дни: небольшая облачность, осадки маловероятны
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15:50, 17 Января 2020
Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.
Сухум. 17 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в субботу и в воскресенье погоду Абхазии по-прежнему будет формировать Антициклон. Ожидается переменная облачность, в субботу местами возможен кратковременный слабый дождь, в воскресенье преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – высокое, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +1+4°С, днем +4+9°С.
Температура морской воды +10°С.
В столице небольшая облачность, осадки маловероятны.
Температура воздуха ночью +2°С, днем +9°С.
Сухум. 17 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в субботу и в воскресенье погоду Абхазии по-прежнему будет формировать Антициклон. Ожидается переменная облачность, в субботу местами возможен кратковременный слабый дождь, в воскресенье преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – высокое, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +1+4°С, днем +4+9°С.
Температура морской воды +10°С.
В столице небольшая облачность, осадки маловероятны.
Температура воздуха ночью +2°С, днем +9°С.
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