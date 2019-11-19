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Погода в Сухуме 26 ноября: переменная облачность, без осадков
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15:12, 25 Ноября 2019
Температура воздуха ночью +7°С, днем +17°С.
Сухум. 25 ноября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора Североатлантического циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление в норме – 762 мм. рт. ст., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами порывы до 10 м/с.
Температура воздуха ночью +5+10°С, днем +13+18°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное – 100-75 см (3-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +17°С.
Сухум. 25 ноября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора Североатлантического циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление в норме – 762 мм. рт. ст., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами порывы до 10 м/с.
Температура воздуха ночью +5+10°С, днем +13+18°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное – 100-75 см (3-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +17°С.
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