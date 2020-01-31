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Погода в столице в выходные: сильный ливневый дождь, дождь со снегом, снег

14:50, 7 Февраля 2020
Погода в столице в выходные: сильный ливневый дождь, дождь со снегом, снег
Атмосферное давление –  нестабильное.

Сухум. 7 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему неустойчива. В субботу территория  будет под влиянием атмосферных фронтов циклона с юга и  холодных арктических масс воздуха с северо-запада. В воскресенье  ему на смену приходит антициклон из Европы, что вызовет сильное выхолаживание воздуха в ночное время,  минимальные температуры воздуха понизятся до отрицательных значений -  4-5° мороза. Ожидается облачная  с прояснениями погода,  сильный ливневый дождь, переходящий в  снег с дождем, снег,  на дорогах - гололедица. В предгорьях и горах – ливневый снег.

 Атмосферное давление –  нестабильное.

 Ветер слабый и умеренный  - 3-8 м/с.

 Температура морской воды + 9°С.

 В столице облачная погода с прояснениями, сильный ливневый дождь, дождь со снегом, снег.

 Температура воздуха ночью -1 -4°С, днем  +1+4°С.



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