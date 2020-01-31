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Погода в столице в выходные: сильный ливневый дождь, дождь со снегом, снег
14:50, 7 Февраля 2020
Атмосферное давление – нестабильное.
Сухум. 7 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему неустойчива. В субботу территория будет под влиянием атмосферных фронтов циклона с юга и холодных арктических масс воздуха с северо-запада. В воскресенье ему на смену приходит антициклон из Европы, что вызовет сильное выхолаживание воздуха в ночное время, минимальные температуры воздуха понизятся до отрицательных значений - 4-5° мороза. Ожидается облачная с прояснениями погода, сильный ливневый дождь, переходящий в снег с дождем, снег, на дорогах - гололедица. В предгорьях и горах – ливневый снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Температура морской воды + 9°С.
В столице облачная погода с прояснениями, сильный ливневый дождь, дождь со снегом, снег.
Температура воздуха ночью -1 -4°С, днем +1+4°С.
Сухум. 7 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему неустойчива. В субботу территория будет под влиянием атмосферных фронтов циклона с юга и холодных арктических масс воздуха с северо-запада. В воскресенье ему на смену приходит антициклон из Европы, что вызовет сильное выхолаживание воздуха в ночное время, минимальные температуры воздуха понизятся до отрицательных значений - 4-5° мороза. Ожидается облачная с прояснениями погода, сильный ливневый дождь, переходящий в снег с дождем, снег, на дорогах - гололедица. В предгорьях и горах – ливневый снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Температура морской воды + 9°С.
В столице облачная погода с прояснениями, сильный ливневый дождь, дождь со снегом, снег.
Температура воздуха ночью -1 -4°С, днем +1+4°С.
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