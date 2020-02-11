15:50, 14 Февраля 2020 23
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Погода в Абхазии в выходные: в субботу без осадков, в воскресенье местами возможен слабый дождь
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14:47, 14 Февраля 2020
Температура морской воды + 9°С.
Сухум. 14 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием обширного барического поля повышенного давления. Ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье, из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен слабый дождь. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7м/с.
Температура воздуха ночью 0 + 5°С, днем +6 +11°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье осадки маловероятны.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +10°С.
Сухум. 14 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием обширного барического поля повышенного давления. Ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье, из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен слабый дождь. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7м/с.
Температура воздуха ночью 0 + 5°С, днем +6 +11°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье осадки маловероятны.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +10°С.
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