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Погода в Абхазии в выходные дни: в субботу местами возможен слабый дождь, в воскресенье – без осадков

41
14:56, 20 Марта 2020
Погода в Абхазии в выходные дни: в субботу местами возможен слабый дождь, в воскресенье – без осадков
Атмосферное давление – повышенное, будет понижаться.

Сухум. 20 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южной периферии обширного Северо-Западного антициклона и теплого сектора Южного циклона. Ожидается переменная облачность, ночью и утром - туман, в субботу местами возможен слабый дождь, морось, в воскресенье – без осадков.

Атмосферное давление – повышенное, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный - 0 - 5 м/с.

Температура воздуха ночью + 4 +9°С, днем +9 +14°С.

Температура морской воды + 10°С.

В столице переменная облачность, ночью и утром туман, возможен слабый дождь, днем без осадков.

Температура воздуха ночью +7°С, днем +14°С.

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