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Погода в Абхазии в последние дни уходящего лета: местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман

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15:13, 30 Августа 2019
Погода в Абхазии в последние дни уходящего лета: местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман
Днем преимущественно без осадков.

Сухум. 30 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Абхазии будет находиться в зоне влияния Южного циклона. Ожидается переменная облачность, в субботу ночью и утром из-за незначительной смены воздушных масс, местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман, днем преимущественно без осадков.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +17+22°С, днем +24+29°С.

Температура морской воды + 26°С.

В столице переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, гроза.

Температура воздуха ночью +21°С, днем +29°С.

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