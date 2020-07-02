15:37, 7 Июля 2020 29
14:58, 7 Июля 2020 74
13:06, 7 Июля 2020 208
12:15, 7 Июля 2020 246
15:52, 6 Июля 2020 531
15:00, 6 Июля 2020 683
14:49, 6 Июля 2020 431
14:03, 6 Июля 2020 468
13:50, 6 Июля 2020 477
13:49, 4 Июля 2020 679
13:47, 4 Июля 2020 739
13:36, 4 Июля 2020 544
13:28, 4 Июля 2020 556
20:59, 3 Июля 2020 1358
20:51, 3 Июля 2020 597
18:28, 3 Июля 2020 709
17:27, 3 Июля 2020 802
15:26, 3 Июля 2020 589
15:07, 3 Июля 2020 676
15:01, 3 Июля 2020 942
14:27, 3 Июля 2020 927
14:15, 3 Июля 2020 773
14:07, 3 Июля 2020 632
11:55, 3 Июля 2020 638
23:02, 2 Июля 2020 1591
Популярное
30.06.2020 1702
02.07.2020 1564
03.07.2020 1358
01.07.2020 1233
03.07.2020 942
Погода в Абхазии 7 июля: временами возможен слабый и умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой
60
14:58, 7 Июля 2020
Возможен град.
Сухум. 7 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии формируют юго-западная периферия высотной ложбины Североатлантического циклона и местная циркуляция воздушных масс. Ожидается переменная облачность, ночью, преимущественно без осадков, днем временами возможен слабый и умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, возможен град.
Ветер слабый и умеренный - 2- 7 м/с.
Температура воздуха ночью + 20 +25°С, днем +27 +32°С.
Температура морской воды + 26°С.
В столице переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +24°С, днем +31°С.
Сухум. 7 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии формируют юго-западная периферия высотной ложбины Североатлантического циклона и местная циркуляция воздушных масс. Ожидается переменная облачность, ночью, преимущественно без осадков, днем временами возможен слабый и умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, возможен град.
Ветер слабый и умеренный - 2- 7 м/с.
Температура воздуха ночью + 20 +25°С, днем +27 +32°С.
Температура морской воды + 26°С.
В столице переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +24°С, днем +31°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.