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Погода в Абхазии 7 июля: временами возможен слабый и умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой

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14:58, 7 Июля 2020
Погода в Абхазии 7 июля: временами возможен слабый и умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой
Возможен град.

Сухум. 7 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в  среду погоду Черноморского побережья Абхазии формируют юго-западная периферия высотной ложбины Североатлантического циклона и местная циркуляция воздушных масс. Ожидается переменная облачность, ночью, преимущественно без осадков,  днем временами возможен слабый и умеренный дождь, местами  переходящий в ливневый с грозой, возможен град. 

Ветер слабый и умеренный - 2- 7 м/с.

Температура воздуха ночью + 20 +25°С, днем +27 +32°С. 

Температура морской воды + 26°С.
                                                  
В столице переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь, возможна гроза.

Температура воздуха ночью +24°С, днем +31°С.  


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