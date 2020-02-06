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Погода в Абхазии 7 февраля: сильный дождь с грозой, местами дождь со снегом
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15:42, 6 Февраля 2020
В предгорьях и горах – ливневый снег.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погода Черноморского побережья Абхазии будет в зоне влияния атмосферных фронтов Средиземноморского и Североатлантического циклонов. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами в со снегом. В предгорьях и горах – ливневый снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +4 +9°С, днем +5 +10°С.
Температура морской воды + 9 +10°С.
В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +8°С, днем +10°С.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погода Черноморского побережья Абхазии будет в зоне влияния атмосферных фронтов Средиземноморского и Североатлантического циклонов. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами в со снегом. В предгорьях и горах – ливневый снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +4 +9°С, днем +5 +10°С.
Температура морской воды + 9 +10°С.
В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +8°С, днем +10°С.
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