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Погода в Абхазии 7 февраля: сильный дождь с грозой, местами дождь со снегом

37
15:42, 6 Февраля 2020
Погода в Абхазии 7 февраля: сильный дождь с грозой, местами дождь со снегом
В предгорьях и горах – ливневый снег.

Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу  погода Черноморского побережья  Абхазии  будет в зоне влияния атмосферных фронтов Средиземноморского и Североатлантического циклонов. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый  с грозой, местами в  со снегом. В предгорьях и горах – ливневый снег.

Атмосферное давление –  нестабильное.

Ветер слабый и умеренный -  3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4 +9°С, днем +5 +10°С. 

Температура морской воды + 9 +10°С.

В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в  ливневый, возможна гроза.

Температура воздуха ночью +8°С, днем +10°С.

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