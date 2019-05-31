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Погода в Абхазии 4 июня: переменная облачность, ночью и утром возможен туман

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15:01, 3 Июня 2019
Погода в Абхазии 4 июня: переменная облачность, ночью и утром возможен туман
Температура морской воды +21°С.

Сухум. 3 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии окажется между теплым сектором Средиземноморского циклона и южной окраиной антициклона с северо-запада. Ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен туман.

Атмосферное давление – 759 мм рт. ст.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +17+22°С, днем +25+30°С.

Температура морской воды +21°С.

В столице переменная облачность, ночью и утром возможен туман.

Температура воздуха ночью +21°С, днем +29°С.

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