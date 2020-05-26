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Погода в Абхазии 3 июня: временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, туман
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15:04, 2 Июня 2020
Температура морской воды +19°С.
Сухум. 2 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет в зоне обширного барического поля пониженного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, туман.
Атмосферное давление – 755 мм рт. ст., будет расти.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +13+18°С, днем +18+23°С.
Температура морской воды +19°С.
В столице облачная с прояснениями погода, дождь, туман.
Температура воздуха ночью +16°С, днем +22°С.
Сухум. 2 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет в зоне обширного барического поля пониженного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, туман.
Атмосферное давление – 755 мм рт. ст., будет расти.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +13+18°С, днем +18+23°С.
Температура морской воды +19°С.
В столице облачная с прояснениями погода, дождь, туман.
Температура воздуха ночью +16°С, днем +22°С.
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