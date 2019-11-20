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Погода в Абхазии 28 ноября: временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, туман
15:01, 27 Ноября 2019
Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с.
Сухум. 27 ноября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует холодный атмосферный фронт Средиземноморского циклона. Ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, туман.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с.
Температура воздуха ночью +6 +11°С, днем + 10 +15°С.
Температура морской воды + 16°С.
В столице облачная погода, временами дождь с грозой, возможен туман.
Температура воздуха ночью +11°С, днем +14°С.
Сухум. 27 ноября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует холодный атмосферный фронт Средиземноморского циклона. Ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, туман.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с.
Температура воздуха ночью +6 +11°С, днем + 10 +15°С.
Температура морской воды + 16°С.
В столице облачная погода, временами дождь с грозой, возможен туман.
Температура воздуха ночью +11°С, днем +14°С.
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