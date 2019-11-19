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Погода в Абхазии 25 ноября: небольшая облачность, без осадков
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12:32, 24 Ноября 2019
Температура воздуха ночью +6+11°С, днем +12+17°С.
Сухум. 24 ноября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в понедельник территория Абхазии окажется под влиянием юго-западной окраины Антициклона и выноса теплой массы воздуха с юга. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление повышенное – 765 мм. рт. ст., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +6+11°С, днем +12+17°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +8°С, днем +17°С.
Сухум. 24 ноября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в понедельник территория Абхазии окажется под влиянием юго-западной окраины Антициклона и выноса теплой массы воздуха с юга. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление повышенное – 765 мм. рт. ст., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +6+11°С, днем +12+17°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +8°С, днем +17°С.
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