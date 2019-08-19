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Погода в Абхазии 23 августа: переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, туман
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14:47, 22 Августа 2019
Атмосферное давление – пониженное, будет медленно расти.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора Южного циклона. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, туман.
Атмосферное давление – пониженное, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный -1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +19 +24°С, днем +25 +30°С.
Температура морской воды + 26°С.
В столице переменная облачность, ночью возможен кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +30°С.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора Южного циклона. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, туман.
Атмосферное давление – пониженное, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный -1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +19 +24°С, днем +25 +30°С.
Температура морской воды + 26°С.
В столице переменная облачность, ночью возможен кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +30°С.
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