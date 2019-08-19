APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
15:49, 22 Августа 2019 36
14:47, 22 Августа 2019 88
14:27, 22 Августа 2019 121
14:19, 22 Августа 2019 116
12:18, 22 Августа 2019 168
11:16, 22 Августа 2019 312
16:26, 21 Августа 2019 569
16:17, 21 Августа 2019 284
14:36, 21 Августа 2019 1296
13:39, 21 Августа 2019 531
12:23, 21 Августа 2019 547
12:11, 21 Августа 2019 464
15:45, 20 Августа 2019 395
15:06, 20 Августа 2019 592
13:58, 20 Августа 2019 571
11:43, 20 Августа 2019 392
19:39, 19 Августа 2019 885
17:32, 19 Августа 2019 1369
15:45, 19 Августа 2019 972
15:29, 19 Августа 2019 493
14:58, 19 Августа 2019 321
12:41, 19 Августа 2019 375
17:17, 18 Августа 2019 1278
20:05, 16 Августа 2019 1225
17:37, 16 Августа 2019 1015

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Погода в Абхазии 23 августа: переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, туман

Погода в Абхазии 23 августа: переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, туман

88
14:47, 22 Августа 2019
Погода в Абхазии 23 августа: переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, туман
Атмосферное давление – пониженное, будет медленно расти.

Сухум. 22 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора Южного циклона. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, туман.

Атмосферное давление – пониженное, будет медленно расти.

Ветер слабый и умеренный -1-6 м/с.

Температура воздуха ночью +19 +24°С, днем +25 +30°С.

Температура морской воды + 26°С.

В столице переменная облачность, ночью возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью +23°С, днем +30°С.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика