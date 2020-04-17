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Погода в Абхазии 22 апреля: местами возможен слабый дождь, туман

28
14:41, 21 Апреля 2020
Погода в Абхазии 22 апреля: местами возможен слабый дождь, туман
Ветер слабый и умеренный - 2 – 7 м/с.

Сухум. 21 апреля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии формирует область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода, местами возможен слабый дождь, туман.

Атмосферное давление - 763 мм рт. ст.

Ветер слабый и умеренный - 2 – 7 м/с.

Температура воздуха ночью + 6 +11°С, днем +10 +15°С.

Температура морской воды + 12°С.

В столице переменная облачность, возможен слабый дождь, туман.

Температура воздуха ночью +10°С, днем +14°С.

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