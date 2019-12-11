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Погода в Абхазии 17 декабря: переменная облачность, без осадков

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15:34, 16 Декабря 2019
Погода в Абхазии 17 декабря: переменная облачность, без осадков
Местами возможен туман.

Сухум. 16 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Абхазии по-прежнему формирует юго-западный отрог обширного холодного Сибирского антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман.

Атмосферное давление – 767 мм р.с., будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный - 1-6м/с 
Температура воздуха ночью + 5 +10°С, днем + 10 +15°С. 
Температура морской воды + 13°С.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +9°С, днем +14°С.

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