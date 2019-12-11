15:36, 16 Декабря 2019 31
15:34, 16 Декабря 2019 27
13:52, 16 Декабря 2019 253
13:24, 16 Декабря 2019 188
11:59, 16 Декабря 2019 183
11:15, 16 Декабря 2019 268
18:05, 14 Декабря 2019 511
14:59, 14 Декабря 2019 399
09:00, 14 Декабря 2019 592
17:18, 13 Декабря 2019 507
14:29, 13 Декабря 2019 513
12:54, 13 Декабря 2019 650
12:35, 13 Декабря 2019 502
16:17, 12 Декабря 2019 446
15:31, 12 Декабря 2019 531
15:28, 12 Декабря 2019 663
14:58, 12 Декабря 2019 475
14:00, 12 Декабря 2019 529
13:23, 12 Декабря 2019 649
13:09, 12 Декабря 2019 1004
12:02, 12 Декабря 2019 627
11:17, 12 Декабря 2019 630
19:05, 11 Декабря 2019 814
16:36, 11 Декабря 2019 769
15:21, 11 Декабря 2019 554
Популярное
11.12.2019 2274
09.12.2019 1349
09.12.2019 1294
09.12.2019 1209
12.12.2019 1004
11.12.2019 814
Погода в Абхазии 17 декабря: переменная облачность, без осадков
2
15:34, 16 Декабря 2019
Местами возможен туман.
Сухум. 16 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Абхазии по-прежнему формирует юго-западный отрог обширного холодного Сибирского антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман.
Атмосферное давление – 767 мм р.с., будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный - 1-6м/с
Температура воздуха ночью + 5 +10°С, днем + 10 +15°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +9°С, днем +14°С.
Сухум. 16 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Абхазии по-прежнему формирует юго-западный отрог обширного холодного Сибирского антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман.
Атмосферное давление – 767 мм р.с., будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный - 1-6м/с
Температура воздуха ночью + 5 +10°С, днем + 10 +15°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +9°С, днем +14°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.