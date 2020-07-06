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Погода в Абхазии 14 июля: облачно, временами дождь, гроза

15:12, 13 Июля 2020
Погода в Абхазии 14 июля: облачно, временами дождь, гроза
Атмосферное давление – пониженное. 

Сухум. 13 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с северо-запада. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью + 18 +23°С, днем +23 +28°С.

Температура морской воды + 26 +27°С.

В столице переменная облачность, временами дождь, гроза.

Температура воздуха ночью +21°С, днем +28°С.

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