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Погода в Абхазии 14 июля: облачно, временами дождь, гроза
15:12, 13 Июля 2020
Атмосферное давление – пониженное.
Сухум. 13 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с северо-запада. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью + 18 +23°С, днем +23 +28°С.
Температура морской воды + 26 +27°С.
В столице переменная облачность, временами дождь, гроза.
Температура воздуха ночью +21°С, днем +28°С.
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