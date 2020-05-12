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Погода в Абхазии 13 мая: днем временами дождь, местами возможна гроза
15:13, 12 Мая 2020
К вечеру погода прояснится.
Сухум. 12 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии формирует смена циклона на антициклон. Ожидается переменная облачность, днем временами дождь, местами возможна гроза, к вечеру погода прояснится.
Атмосферное давление – в норме, будет повышаться.
Ветер слабый и умеренный - 2- 7 м/с.
Температура воздуха ночью + 11 +16°С, днем +18 +23°С.
Температура морской воды + 15°С.
В столице облачно, днем временами дождь, к вечеру погода прояснится.
Температура воздуха ночью +16°С, днем +22°С.
Сухум. 12 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии формирует смена циклона на антициклон. Ожидается переменная облачность, днем временами дождь, местами возможна гроза, к вечеру погода прояснится.
Атмосферное давление – в норме, будет повышаться.
Ветер слабый и умеренный - 2- 7 м/с.
Температура воздуха ночью + 11 +16°С, днем +18 +23°С.
Температура морской воды + 15°С.
В столице облачно, днем временами дождь, к вечеру погода прояснится.
Температура воздуха ночью +16°С, днем +22°С.
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