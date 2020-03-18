Подписано Распоряжение об уполномоченных органах, ответственных за реализацию новых мер по защите населения от коронавирусной инфекции

Документ подписал и.о. Президента Валерий Бганба.



Сухум. 25 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об уполномоченных органах, ответственных за реализацию Распоряжения «О новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19» от 24 марта 2020 года.



В документе говорится:



«Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию Распоряжения и.о. Президента Республики Абхазия «О новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19» от 24 марта 2020 года, № 126-рп (далее – Распоряжение):

1) Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 1, 2, 7, 10 и 11 Распоряжения;

2) Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму – по реализации пункта 3 Распоряжения;



3) Служба государственной безопасности Республики Абхазия – по реализации пунктов 4, 5 и 12 Распоряжения;



4) Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – по реализации пункта 6 Распоряжения;



5) Главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пунктов 8 и 15 Распоряжения;



6) Главы администраций г. Сухум и районов; Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пункта 9 Распоряжения;



7) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством обороны Республики Абхазия, Министерством здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия – по реализации пункта 13 Распоряжения;



8) Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия – по реализации пункта 14 Распоряжения;



9) Главный государственный санитарный врач Республики Абхазия – по реализации пункта 16 Распоряжения;



10) Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 17 Распоряжения;



11) Министерство просвещения Республики Абхазия – по реализации пунктов 18, 19, 20 и 21 Распоряжения;



12) Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору – по реализации пункта 22 Распоряжения;



13) Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 23 Распоряжения».

