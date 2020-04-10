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Подписано Распоряжение об изменении ограничительных мер по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции
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19:12, 17 Апреля 2020
Документ подписал и.о. Президента Валерий Бганба.
Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об изменении ограничительных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции.
В тексте Распоряжения говорится:
«В целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:
1. Возобновить с 20 апреля 2020 года работу продуктовых и сельскохозяйственных рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главой администрации по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, но не более трех дней в неделю.
Главному государственному санитарному врачу Республики Абхазия, санитарно-эпидемиологическим службам г. Сухум и районов Республики Абхазия организовать проведение дезинфекции рынков, возобновляемых работу.
2. Отменить с 20 апреля 2020 года комендантский час в Гагрском и Галском районах.
3. Запретить проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории Республики Абхазия до 1 мая 2020 года.
4. Запретить проведение в Республике Абхазия свадебных, торжественных и иных мероприятий до 1 мая 2020 года. Приостановить на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов.
5. Запретить туристскую и экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия до 1 мая 2020 года. Приостановить на указанный период деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.
6. Приостановить до 1 мая 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.
7. Ограничить до 1 мая 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе, за исключением:
– работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
– водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
– машинистов грузовых поездов;
– граждан Республики Абхазия, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников); новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, при условии их обязательной самоизоляции и соответствующего медицинского наблюдения за ними;
– провоза тел умерших граждан Республики Абхазия и сопровождающих их лиц (близких родственников).
8. Обеспечить изоляцию граждан на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
9. Приостановить до 1 мая 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.
10. Приостановить до 1 мая 2020 года работу ресторанов, кафе, баров, пацх, столовых, закусочных и иных объектов общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких заведений, а также доставки заказов.
11. Запретить движение (использование) общественного транспорта (внутригородского, пригородного, междугороднего) до 1 мая 2020 года, за исключением легкового такси.
12. Приостановить до 1 мая 2020 года работу парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, фитнес-центров и спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов.
13. Приостановить до 1 мая 2020 года работу по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
14. Приостановить деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники) до 1 мая 2020 года.
15. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 1 мая 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Рекомендовать руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 1 мая 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
16. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запретить направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 1 мая 2020 года.
17. Приостановить деятельность детских дошкольных учреждений до 4 мая 2020 года.
18. Продлить каникулы в школьных образовательных учреждениях до 4 мая 2020 года.
19. Приостановить занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия до 4 мая 2020 года.
20. Приостановить деятельность образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов (секций) до 4 мая 2020 года.
21. Приостановить до 1 мая 2020 года посещение гражданами культовых объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала религиозных организаций.
22. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:
– главы администраций г. Сухум и районов; Главный государственный санитарный врач Республики Абхазия; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пункта 1 Распоряжения;
– Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 2, 3, 4 и 11 Распоряжения;
– Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму – по реализации пунктов 5 и 6 Распоряжения;
– Служба государственной безопасности Республики Абхазия – по реализации пункта 7 Распоряжения;
– Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия; Главный государственный санитарный врач Республики Абхазия; главы администраций районов – по реализации пункта 8 Распоряжения;
– Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – по реализации пункта 9 Распоряжения;
– главы администраций г. Сухум и районов; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 10, 12 и 13 Распоряжения;
– Министерство культуры Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 14 Распоряжения;
– Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 15 Распоряжения;
– Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 16 Распоряжения;
– Министерство просвещения Республики Абхазия – по реализации пунктов 17-20 Распоряжения.
23. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 20 апреля 2020 года».
Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об изменении ограничительных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции.
В тексте Распоряжения говорится:
«В целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:
1. Возобновить с 20 апреля 2020 года работу продуктовых и сельскохозяйственных рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главой администрации по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, но не более трех дней в неделю.
Главному государственному санитарному врачу Республики Абхазия, санитарно-эпидемиологическим службам г. Сухум и районов Республики Абхазия организовать проведение дезинфекции рынков, возобновляемых работу.
2. Отменить с 20 апреля 2020 года комендантский час в Гагрском и Галском районах.
3. Запретить проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории Республики Абхазия до 1 мая 2020 года.
4. Запретить проведение в Республике Абхазия свадебных, торжественных и иных мероприятий до 1 мая 2020 года. Приостановить на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов.
5. Запретить туристскую и экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия до 1 мая 2020 года. Приостановить на указанный период деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.
6. Приостановить до 1 мая 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.
7. Ограничить до 1 мая 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе, за исключением:
– работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
– водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
– машинистов грузовых поездов;
– граждан Республики Абхазия, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников); новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, при условии их обязательной самоизоляции и соответствующего медицинского наблюдения за ними;
– провоза тел умерших граждан Республики Абхазия и сопровождающих их лиц (близких родственников).
8. Обеспечить изоляцию граждан на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
9. Приостановить до 1 мая 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.
10. Приостановить до 1 мая 2020 года работу ресторанов, кафе, баров, пацх, столовых, закусочных и иных объектов общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких заведений, а также доставки заказов.
11. Запретить движение (использование) общественного транспорта (внутригородского, пригородного, междугороднего) до 1 мая 2020 года, за исключением легкового такси.
12. Приостановить до 1 мая 2020 года работу парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, фитнес-центров и спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов.
13. Приостановить до 1 мая 2020 года работу по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
14. Приостановить деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники) до 1 мая 2020 года.
15. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 1 мая 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Рекомендовать руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 1 мая 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
16. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запретить направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 1 мая 2020 года.
17. Приостановить деятельность детских дошкольных учреждений до 4 мая 2020 года.
18. Продлить каникулы в школьных образовательных учреждениях до 4 мая 2020 года.
19. Приостановить занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия до 4 мая 2020 года.
20. Приостановить деятельность образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов (секций) до 4 мая 2020 года.
21. Приостановить до 1 мая 2020 года посещение гражданами культовых объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала религиозных организаций.
22. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:
– главы администраций г. Сухум и районов; Главный государственный санитарный врач Республики Абхазия; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пункта 1 Распоряжения;
– Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 2, 3, 4 и 11 Распоряжения;
– Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму – по реализации пунктов 5 и 6 Распоряжения;
– Служба государственной безопасности Республики Абхазия – по реализации пункта 7 Распоряжения;
– Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия; Главный государственный санитарный врач Республики Абхазия; главы администраций районов – по реализации пункта 8 Распоряжения;
– Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – по реализации пункта 9 Распоряжения;
– главы администраций г. Сухум и районов; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 10, 12 и 13 Распоряжения;
– Министерство культуры Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 14 Распоряжения;
– Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 15 Распоряжения;
– Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 16 Распоряжения;
– Министерство просвещения Республики Абхазия – по реализации пунктов 17-20 Распоряжения.
23. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 20 апреля 2020 года».
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