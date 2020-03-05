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Подписано Распоряжение о закрытии пунктов пропуска на абхазо-грузинской государственной границе

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15:20, 11 Марта 2020
Подписано Распоряжение о закрытии пунктов пропуска на абхазо-грузинской государственной границе
Абхазо-грузинская госграница закрывается с 20:00 часов 14 марта 2020 года. 

Сухум. 11 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о закрытии пунктов пропуска на абхазо-грузинской государственной границе.

В документе говорится:

«В связи с увеличением в Грузии количества лиц, больных  коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV:
Службе государственной безопасности Республики Абхазия закрыть пункты пропуска на абхазо-грузинской государственной границе с 20:00 часов 14 марта 2020 года для выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия всех категорий граждан, за исключением работников Ингур-ГЭС».

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