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Подписано Распоряжение о временном запрете на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий и зарубежных командировок

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18:33, 12 Марта 2020
Подписано Распоряжение о временном запрете на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий и зарубежных командировок
Документ подписал и.о. Президента Абхазии Валерий Бганба.

Сухум. 12 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о временном запрете на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий и зарубежных командировок.

В документе говорится:
«В целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

1. На срок до 7 апреля 2020 года:
1) центральным и местным органам государственного управления, государственным учреждениям и организациям приостановить проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также направление в заграничные служебные командировки работников указанных органов, учреждений и организаций;  

2) Министерству финансов Республики Абхазия приостановить финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий и направлением в заграничные служебные командировки работников органов, учреждений и организаций, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Абхазия, Министерство культуры Республики Абхазия, Министерство просвещения Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, глав администраций городов и районов Республики Абхазия».

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