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Подписано Распоряжение о создании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции

18:18, 18 Марта 2020
Подписано Распоряжение о создании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции
Документ подписал и.о. Президента Валерий Бганба

Сухум. 18 марта. Апсныпресс. В целях разработки и принятия дополнительных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о создании Координационного штаба. В состав штаба вошли:

Валерий Бганба – и.о. Президента Республики Абхазия (председатель Координационного штаба);

Адгур Агрба – Генеральный прокурор Республики Абхазия;

Андрей Бобуа – начальник Государственной миграционной службы Республики Абхазия;

Робестан Габлия – начальник Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;

Гурам Инапшба – председатель Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;

Беслан Квициния – и.о. Секретаря Совета безопасности Республики Абхазия;

Лев Квициния – министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия; 

Даур Кове – министр иностранных дел Республики Абхазия;

Адгур Какоба – министр просвещения Республики Абхазия;

Кан Кварчия - и.о. главы администрации города Сухум;

Зураб Маргания – председатель Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

Джансух Нанба – Вице-премьер, министр финансов Республики Абхазия;

Давид Сангулия – Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;    

Раули Смыр – министр внутренних дел Республики Абхазия;         

Людмила Скорик – главный Государственный санитарный врач Республики Абхазия;

Тамаз Цахнакия – министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;    

Беслан Цвижба - первый заместитель министра обороны Республики Абхазия;

Дмитрий Шамба – врио Руководителя Администрации Президента Республики Абхазия.

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