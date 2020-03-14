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Подписано Распоряжение о создании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции
18:18, 18 Марта 2020
Документ подписал и.о. Президента Валерий Бганба.
Сухум. 18 марта. Апсныпресс. В целях разработки и принятия дополнительных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о создании Координационного штаба. В состав штаба вошли:
Валерий Бганба – и.о. Президента Республики Абхазия (председатель Координационного штаба);
Адгур Агрба – Генеральный прокурор Республики Абхазия;
Андрей Бобуа – начальник Государственной миграционной службы Республики Абхазия;
Робестан Габлия – начальник Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;
Гурам Инапшба – председатель Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;
Беслан Квициния – и.о. Секретаря Совета безопасности Республики Абхазия;
Лев Квициния – министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;
Валерий Бганба – и.о. Президента Республики Абхазия (председатель Координационного штаба);
Адгур Агрба – Генеральный прокурор Республики Абхазия;
Андрей Бобуа – начальник Государственной миграционной службы Республики Абхазия;
Робестан Габлия – начальник Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;
Гурам Инапшба – председатель Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;
Беслан Квициния – и.о. Секретаря Совета безопасности Республики Абхазия;
Лев Квициния – министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;
Даур Кове – министр иностранных дел Республики Абхазия;
Адгур Какоба – министр просвещения Республики Абхазия;
Кан Кварчия - и.о. главы администрации города Сухум;
Зураб Маргания – председатель Службы государственной безопасности Республики Абхазия;
Джансух Нанба – Вице-премьер, министр финансов Республики Абхазия;
Давид Сангулия – Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;
Адгур Какоба – министр просвещения Республики Абхазия;
Кан Кварчия - и.о. главы администрации города Сухум;
Зураб Маргания – председатель Службы государственной безопасности Республики Абхазия;
Джансух Нанба – Вице-премьер, министр финансов Республики Абхазия;
Давид Сангулия – Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;
Раули Смыр – министр внутренних дел Республики Абхазия;
Людмила Скорик – главный Государственный санитарный врач Республики Абхазия;
Тамаз Цахнакия – министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;
Тамаз Цахнакия – министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;
Беслан Цвижба - первый заместитель министра обороны Республики Абхазия;
Дмитрий Шамба – врио Руководителя Администрации Президента Республики Абхазия.
Дмитрий Шамба – врио Руководителя Администрации Президента Республики Абхазия.
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