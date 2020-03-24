Подписано Распоряжение о новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19

Документ подписал и.о. Президента Валерий Бганба.



Сухум. 24 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19.



В тексте Распоряжения говорится:



«В целях защиты населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19:

1. Запретить проведение массовых мероприятий на территории Республики Абхазия с 2400 часов 25 марта по 7 апреля 2020 года.



2. Запретить проведение в Республике Абхазия корпоративных (торжественных) мероприятий с 2400 часов 25 марта по 7 апреля 2020 года.



3. Запретить экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия с 2400 часов 25 марта по 7 апреля 2020 года .



4. Запретить въезд в Республику Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства в экскурсионных и туристических целях с 2400 часов 25 марта по 7 апреля 2020 года.



5. Пограничному отряду Службы государственной безопасности Республики Абхазия запретить с 2400 часов 25 марта по 7 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства в экскурсионных и туристических целях, транспортных средств, используемых в экскурсионных целях.



6. Приостановить с 24:00 часов 25 марта по 7 апреля 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.



7. Приостановить с 24:00 часов 27 марта по 7 апреля 2020 года деятельность объектов общественного питания вне зависимости от форм собственности.



8. Приостановить с 24:00 часов 27 марта по 7 апреля 2020 года деятельность центральных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия.



9. Запретить движение (использование) общественного транспорта (внутригородского, пригородного, междугороднего) с 24:00 часов 27 марта по 7 апреля 2020 года за исключением такси.



10. Приостановить деятельность свадебных залов (залов торжественных мероприятий) с 24:00 часов 25 марта по 7 апреля 2020 года.



11. Приостановить деятельность фитнес-центров, спортивных залов, салонов физиотерапии (spa-салонов) с 2400 часов 25 марта по 7 апреля 2020 года.



12. Отозвать (приостановить деятельность) с 24:00 часов 25 марта по 7 апреля 2020 года с пунктов пропуска через абхазо-российскую государственную границу сотрудников Государственной миграционной службы Республики Абхазия, Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений, Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия, Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору.



13. Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия организовать круглосуточное дежурство в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу бригады Медицинского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия с приданием, в случае необходимости, персонала Медицинского управления Министерства обороны Республики Абхазия и учреждений Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия.



14. Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия:



1) организовать работу с населением в части информирования о симптомах, профилактике, конкретных мерах и действиях, которые необходимо своевременно предпринимать в различных ситуациях, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19;

2) организовать круглосуточные дежурные бригады скорой медицинской помощи для доставки пациентов с признаками заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в выделенные медицинские учреждения;



3) утвердить план действий и провести тренировки медицинского персонала на случаи выявления больных коронавирусной инфекцией COVID-19.



15. Управлению здравоохранения г. Сухум, главным врачам районов Республики Абхазия, главным врачам медицинских учреждений, независимо от ведомственной подчиненности, ежедневно информировать Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия о предпринимаемых мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.



16. Главному государственному санитарному врачу Республики Абхазия, санитарно-эпидемиологическим службам г. Сухум и районов Республики Абхазия:



1) усилить санитарно-эпидемиологический надзор за деятельностью объектов торговли и средств размещения (гостиницы, дома отдыха, гостевые дома) и объектов лабораторной диагностики;

2) организовывать проведения профилактической дезинфекции мест массового посещения граждан.



17. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций, за исключением силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и социальной сферы, аварийно-спасательных и коммунальных служб сократить до минимума нахождение работников на рабочих местах с сохранением заработной платы с 27 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.



18. Продлить приостановление деятельности детских дошкольных учреждений вне зависимости от форм собственности до 7 апреля 2020 года.



19. Продлить каникулы в школьных образовательных учреждениях до 7 апреля 2020 года.



20. Продлить приостановление деятельности образовательных кружков, спортивных и танцевальных секций до 7 апреля 2020 года.



21. Продлить приостановление занятий в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия до 7 апреля 2020 года.



22. Рекомендовать организациям торговли не допускать повышения цен на товары первой необходимости, включая продукты питания, детские товары, лекарственные средства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты.



23. Министерству финансов Республики Абхазия изыскать средства на финансирование мероприятий по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19».

