Подписано Распоряжение о дополнительных мерах по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции

Соответствующий документ подписал и.о. Президента Валерий Бганба.



Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о дополнительных мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.



В документе говорится:



«1. Внести в Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия от 07 февраля 2020 года, № 55-рп следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Временно, до 7 апреля 2020 года, ограничить въезд в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми у Республики Абхазия в соответствии с международными договорами установлен безвизовый режим»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Министерству иностранных дел Республики Абхазия и Государственной миграционной службе Республики Абхазия в срок до 7 апреля 2020 года приостановить выдачу виз иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Республику Абхазия»;



2. Государственной службе охраны Республики Абхазия оказать содействие Государственной миграционной службе Республики Абхазия в реализации Распоряжения и.о. Президента Республики Абхазия от 07 февраля 2020 года, № 55-рп.



3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Генерального прокурора Республики Абхазия.



4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 марта 2020 года».



В тексте Распоряжения от 7 февраля говорится:



«В целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также учитывая, что миграционные карты при въезде в Республику Абхазия не введены в действие:

1. Временно, с 07 февраля по 07 марта 2020 года ограничить въезд в Республику Абхазия граждан Киргизской Республики, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.



2. Государственной миграционной службе Республики Абхазия организовать с 07 февраля 2020 года в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу миграционный учет иностранных граждан, въезжающих в Республику Абхазия и выезжающих из Республики Абхазия.



3. Министерству иностранных дел Республики Абхазия временно, с 07 февраля по 07 марта 2020 года приостановить выдачу виз на въезд в Республику Абхазия гражданам Киргизской Республики, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.



4. Службе государственной безопасности Республики Абхазия и Государственному таможенному комитету Республики Абхазия оказывать содействие Государственной миграционной службе Республики Абхазия в организации миграционного учета иностранных граждан в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу».