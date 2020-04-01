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Подписано Постановление о временном освобождении от некоторых таможенных уплат
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14:16, 1 Апреля 2020
Документ подписал глава Правительства Валерий Бганба.
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. В целях оказания содействия населению Республики Абхазия по защите от коронавирусной инфекции COVID-19 премьер-министр Валерий Бганба подписал Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины отдельных видов значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также медикаментов и медицинских средств защиты.
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. В целях оказания содействия населению Республики Абхазия по защите от коронавирусной инфекции COVID-19 премьер-министр Валерий Бганба подписал Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины отдельных видов значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также медикаментов и медицинских средств защиты.
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