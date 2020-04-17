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Подписан Указ об отставке Кабинета Министров Абхазии
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14:47, 24 Апреля 2020
Документ подписал Президента РА Аслан Бжания.
Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «Об отставке Кабинета Министров Республики Абхазия».
В документе говорится:
«В соответствии со статьей 6 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия», статьями 11 и 12 Закона Республики Абхазия «О Президенте Республики Абхазия»:
1. Принять отставку Кабинета Министров Республики Абхазия.
2. Поручить Кабинету Министров Республики Абхазия продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава Кабинета Министров Республики Абхазия».
Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «Об отставке Кабинета Министров Республики Абхазия».
В документе говорится:
«В соответствии со статьей 6 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия», статьями 11 и 12 Закона Республики Абхазия «О Президенте Республики Абхазия»:
1. Принять отставку Кабинета Министров Республики Абхазия.
2. Поручить Кабинету Министров Республики Абхазия продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава Кабинета Министров Республики Абхазия».
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