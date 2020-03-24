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Подписан Указ об освобождении главы Администрации Сухумского района
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11:56, 24 Марта 2020
Временное исполнение обязанностей главы Администрации Сухумского района возложено на первого заместителя Алхаса Читанава.
Сухум. 24 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о главе Администрации Сухумского района. Согласно документу, Валерий Смыр освобожден от должности главы Администрации Сухумского района согласно поданному заявлению.
Временное исполнение обязанностей главы Администрации Сухумского района возложено на первого заместителя Алхаса Читанава.
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