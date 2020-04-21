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Подписан Указ о структуре Кабинета Министров Республики Абхазия

14:07, 28 Апреля 2020
Подписан Указ о структуре Кабинета Министров Республики Абхазия

Указ вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года.

Сухум. 28 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ "О структуре Кабинета Министров Республики Абхазия".

В Указе говорится:

"В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и Конституционным законом Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года, № 290-с:

    1. Утвердить следующую структуру Кабинета Министров Республики Абхазия:

    I. Руководство Кабинета Министров Республики Абхазия

1) Премьер-министр Республики Абхазия;

2) Первый Вице-премьер Республики Абхазия;

3) Вице-премьер Республики Абхазия;

4) Вице-премьер Республики Абхазия;

5) Вице-премьер Республики Абхазия.


II. Министерства Республики Абхазия


1) Министерство внутренних дел Республики Абхазия;

2) Министерство здравоохранения Республики Абхазия;

3) Министерство иностранных дел Республики Абхазия;

4) Министерство культуры Республики Абхазия;

5) Министерство обороны Республики Абхазия;

6) Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия;

7) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;

8) Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия;

9) Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия;

10) Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;

11) Министерство туризма Республики Абхазия;

12) Министерство финансов Республики Абхазия;

13) Министерство экономики Республики Абхазия;

14) Министерство юстиции Республики Абхазия.

      III. Государственные комитеты Республики Абхазия

1) Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта;

2) Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;

3) Государственный комитет Республики Абхазия по статистике;

4) Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;

5) Государственный таможенный комитет Республики Абхазия;

6) Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации;

7) Государственный комитет Республики Абхазия по экологии;

8) Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

      IV. Государственные управления и службы Республики Абхазия

1) Государственная ветеринарная служба Республики Абхазия;

2) Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений;

3) Государственная миграционная служба Республики Абхазия;

4) Государственное архивное управление Республики Абхазия;

5) Государственное управление лесного хозяйства Республики Абхазия;

6) Государственное управление Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;

7) Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

8) Управление капитального строительства Республики Абхазия.

2. Реорганизовать:

- Министерство просвещения Республики Абхазия и Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике путем слияния в Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия;

- Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия путем разделения на Министерство здравоохранения Республики Абхазия и Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;

- Министерство демографии и репатриации Республики Абхазия в Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации с передачей его функций и полномочий в сфере демографии Министерству социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;

- Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму в Министерство туризма Республики Абхазия;

- Государственный комитет Республики Абхазия по сельскому хозяйству в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия;

- Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы в Государственный комитет Республики Абхазия по экологии;

- Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи в Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию с передачей его функций и полномочий в сфере энергетики и транспорта Министерству экономики Республики Абхазия.

3. Переименовать:

- Государственное управление Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

- Государственное управление Республики Абхазия по строительству в Управление капитального строительства Республики Абхазия.

4. Определить учредителем:

1) Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия в отношении:

- Пенсионного фонда Республики Абхазия;

- Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия;

- Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов.

2) Министерство здравоохранения Республики Абхазия в отношении Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия.

3) Управление капитального строительства Республики Абхазия в отношении Дорожного фонда Республики Абхазия.

5. Установить, что реорганизуемые в соответствии с настоящим Указом центральные органы государственного управления Республики Абхазия продолжают осуществлять свои функции и полномочия до завершения организационно-штатных мероприятий.

6. Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

7. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года.

8. С момента вступления в силу настоящего Указа признать утратившими силу:

- Указ Президента Республики Абхазия «Об утверждении структуры Кабинета Министров Республики Абхазия» от 28 октября 2019 года,                 № 284;

- Указ и.о. Президента Республики Абхазия «О включении в состав Кабинета Министров Республики Абхазия» от 23 января 2020 года, № 22.


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