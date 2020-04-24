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Подписан Указ о переносе срока призыва на военную службу

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19:35, 29 Апреля 2020
Подписан Указ о переносе срока призыва на военную службу
Срок призыва на военную службу переносится с 1 мая 2020 года на 25 мая 2020 года. 

Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о переносе срока призыва на военную службу.

В тексте Указа говорится:

« В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия, на основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года, №3498-c-V и «Об обороне» от 4 января 2006 года, №1224-c-XIV:

1. Перенести срок призыва на военную службу с 1 мая 2020 года на 25 мая 2020 года. 

2. Призвать с 25 мая по 31 июля 2020 года на военную службу граждан Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 330 человек.

3.Уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы которых истек.

4. Кабинету Министров Республики Абхазия, администрациям городов и районов обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия.

5. Признать утратившим силу Указ и.о. Президента Республики Абхазия «О переносе сроков призыва на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» от 26 марта 2020 года, №75».

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