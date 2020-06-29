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Подписан ряд распоряжений по кадровым вопросам
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20:59, 3 Июля 2020
Распоряжениями Кабмина назначены заместители руководителей министерств и ведомств.
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. Подписаны распоряжения Кабинета Министров РА о назначении:
– Каджая Дато Олеговича – заместителем министра туризма Абхазии;
– Конджария Алхаса Зурабовича – заместителем министра здравоохранения Абхазии;
– Мелкумова Камо Сергеевича – заместителем начальника Государственного управления лесного хозяйства Абхазии;
– Амичба Мзии Фёдоровны – заместителем начальника Государственной ветеринарной службы Абхазии.
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. Подписаны распоряжения Кабинета Министров РА о назначении:
– Каджая Дато Олеговича – заместителем министра туризма Абхазии;
– Конджария Алхаса Зурабовича – заместителем министра здравоохранения Абхазии;
– Мелкумова Камо Сергеевича – заместителем начальника Государственного управления лесного хозяйства Абхазии;
– Амичба Мзии Фёдоровны – заместителем начальника Государственной ветеринарной службы Абхазии.
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