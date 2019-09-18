245 человек получат компенсационные выплаты по вкладам в Сбербанке

Комиссия утвердили к выплате список граждан из числа прошедших регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года, а также граждан, прошедших регистрацию с 6 апреля по 29 мая 2015 года.



Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. Комиссией при Кабинете Министров Республики Абхазия по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года, под председательством вице-премьера, министра финансов Джансуха Нанба утверждён очередной, итоговый Протокол за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.



Как отмечается в сообщении, представители комиссии утвердили к выплате список граждан республики из числа прошедших регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года. В список вошли 97 человек.



Общая сумма выплат для данной категории граждан утверждена в размере 1 млн 99 тыс рублей.



Также был одобрен к выплатам список вкладчиков, граждан, прошедших регистрацию с 6 апреля по 29 мая 2015 года.



В список относящихся к данной категории граждан вошли 148 человек, сумма выплаты составила 1 млн 161 тыс рублей.



Средства поступают на счёт граждан с текущей недели.



(АП): Комиссия при Кабинете Министров Республики Абхазия по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года, утверждена Распоряжением Кабинета Министров № 206 от 30 ноября 2018 года.



