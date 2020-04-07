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Подписан Декрет о введении дополнительных ограничительных мер на территории РА и установлении административной ответственности

64
19:30, 9 Апреля 2020
Подписан Декрет о введении дополнительных ограничительных мер на территории РА и установлении административной ответственности
На территории Абхазии вводятся дополнительные ограничительные меры, предусматривающие запрет нахождения на улицах, набережных, площадях, в парках, скверах на период с 00 часов 00 минут 11 апреля 2020 года до окончания режима чрезвычайного положения.

Сухум. 9 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Декрет о введении дополнительных ограничительных мер на территории Республики Абхазия и установлении административной ответственности.

В тексте документа говорится: 

«В соответствии со статьей 62 Конституции Республики Абхазия, в целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:

1. Ввести на территории Республики Абхазия дополнительные ограничительные меры, предусматривающие запрет нахождения на улицах, набережных, площадях, в парках, скверах или иных общественных местах на период с 00 часов 00 минут 11 апреля 2020 года до окончания режима чрезвычайного положения.

2. Ограничительные меры, установленные пунктом 1 настоящего Декрета не распространяются на:
– случаи обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
– случаи следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая допустима в соответствии с Распоряжением и.о. Президента Республики Абхазия от 27 марта 2020 года, №132-рп;
– следование, в том числе совместное (не более двух человек) на автотранспортном средстве, к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Распоряжением и.о. Президента Республики Абхазия от 27 марта 2020 года, №132-рп;
– уход за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении;
– доставку продуктов питания и товаров первой необходимости лицам в возрасте старше 60 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания;
– случаи индивидуального нахождения в общественных местах; совместного нахождения в общественных местах лиц, проживающих в одном жилом помещении; совместного нахождения двух лиц в общественных местах, одно из которых оказывает помощь другому, не имеющему возможности самостоятельного передвижения;
– случаи следования к месту (от места) осуществления сельскохозяйственных работ;
– вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;
– представителей силовых и правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей;
– представителей учреждений здравоохранения и социальной сферы;
– работников аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб;
– лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры;
– работников, обеспечивающих функционирование органов государственной власти;
– волонтеров, оказывающих помощь гражданам в период чрезвычайного положения;
– работников объектов предпринимательства, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Распоряжением и.о. Президента Республики Абхазия от 27 марта 2020 года, №132-рп.

3. Внести изменение в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях от 15 апреля 1994 года, дополнив главу 5 статьей 431 следующего содержания:
«Статья 431. Нарушение режима чрезвычайного положения, введенного в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19
1. Нарушение гражданами ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19, предусмотренных актами Президента Республики Абхазия – влечет предупреждение.
2. Повторное нарушение гражданами ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19, предусмотренных актами Президента Республики Абхазия – влечет наложение штрафа в размере трех тысяч рублей.
3. Нарушение гражданами режима самоизоляции,  предусмотренного актами Президента Республики Абхазия – влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей.
4. Нарушение гражданами, находящимися под наблюдением в связи с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, режима изоляции – влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч рублей.
5. Нарушение гражданами, признанными больными коронавирусной инфекцией COVID-19 или носителями возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, режима изоляции – влечет наложение штрафа в размере двадцати тысяч рублей.
6. Неисполнение требований о временной приостановке проведения культурных,  физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных,  выставочных и иных мероприятий на территории Республики Абхазия, а также приостановке работы объектов торговли и сферы услуг, режима работы общественного транспорта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Абхазия – влечет наложение штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц – в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в размере двадцати тысяч рублей.
7. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств – влечет наложение штрафа на граждан в размере пятнадцати тысяч рублей, на должностных лиц – в размере тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – в размере пятидесяти тысяч рублей». 


4. Внести следующие изменения в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях от 15 июня 2015 года, №3789-с-V:
– часть 2 статьи 30 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Судьи районных (городского) судов также рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 7 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях»;
– статью 34 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Органы внутренних дел также рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1-6 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях»;
– статью 37 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Должностные лица органов государственного санитарного надзора рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, в части работы объектов торговли и сферы услуг»;
– статью 57 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Должностные лица органа, осуществляющего надзор и контроль в сфере торговли, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, в части работы объектов торговли и сферы услуг»;
– часть 1 статьи 118 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Прокурором также возбуждаются дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 7 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях».


5. Незамедлительно проинформировать Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия о настоящем Декрете.


6. Настоящий Декрет вступает в силу с момента его официального опубликования и действует до окончания режима чрезвычайного положения».

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