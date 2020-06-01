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Подопечные благотворительного Фонда «Ашана» получили подарочные наборы
15:16, 1 Июня 2020
1 июня – Международный день защиты детей.
Сухум. 1 июня. Апсныпресс. В Международный день защиты детей Культурно-благотворительный фонд «Ашана» при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) поздравил детей-подопечных Фонда с праздником.
Более 40 мальчиков и девочек получили подарочные наборы. В них вошли конструкторы, развивающие игрушки, наборы для рисования, лепки и научных опытов, карандаши, книжки-раскраски, пазлы, детские энциклопедии и книги, а также красочно проиллюстрированная и адаптированная для детей Конвенция ООН по правам ребенка на абхазском и русском языках.
Кроме этого, Фонд решил преподнести семьям подопечных гуманитарную помощь: по два набора с продовольственными товарами на каждую семью!
Также, КБФ «Ашана» передал в ЦГП 100 продуктовых комплектов для семей, которые в связи с пандемией коронавируса, оказались в стеснённых обстоятельствах.⠀ ⠀
Сухум. 1 июня. Апсныпресс. В Международный день защиты детей Культурно-благотворительный фонд «Ашана» при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) поздравил детей-подопечных Фонда с праздником.
Более 40 мальчиков и девочек получили подарочные наборы. В них вошли конструкторы, развивающие игрушки, наборы для рисования, лепки и научных опытов, карандаши, книжки-раскраски, пазлы, детские энциклопедии и книги, а также красочно проиллюстрированная и адаптированная для детей Конвенция ООН по правам ребенка на абхазском и русском языках.
Кроме этого, Фонд решил преподнести семьям подопечных гуманитарную помощь: по два набора с продовольственными товарами на каждую семью!
Также, КБФ «Ашана» передал в ЦГП 100 продуктовых комплектов для семей, которые в связи с пандемией коронавируса, оказались в стеснённых обстоятельствах.⠀ ⠀
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