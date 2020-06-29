Почтить память: Президент Абхазии возложил цветы к Тамышскому Мемориалу Славы

В селе Тамыш, у Мемориала Славы, состоялся митинг, посвященный 27-ой годовщине Тамышского морского десанта. Почтить память погибших героев пришли Президент РА Аслан Бжания, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители Министерства обороны РА, администраций районов, общественных организаций, школьники.Выступая на митинге, заместитель министра обороны РА Беслан Цвижба подчеркнул:«Высадка Тамышского десанта стала одной из значимых наступательных операций, предопределивших победный итог войны. В ходе боев тех июльских дней погибли 58 воинов, 153 человека получили ранения. Сегодня в городах Абхазии, в каждом населённом пункте воздвигнуты мемориальные комплексы, памятники защитникам Отечества, открыты двери многочисленных музеев и уголков славы. Мы с благодарностью говорим: «Честь и Слава защитникам Апсны, отстоявшим ее свободу и независимость! Мы никогда не забудем, что на алтарь Победы сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии, добровольцы республик Северного Кавказа, Юга России, представители зарубежной диаспоры. Вечная Слава героям!»