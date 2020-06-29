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Почтить память: Президент Абхазии возложил цветы к Тамышскому Мемориалу Славы
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13:02, 2 Июля 2020
У Мемориала Славы в селе Тамыш состоялась церемония возложения цветов.
Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В селе Тамыш, у Мемориала Славы, состоялся митинг, посвященный 27-ой годовщине Тамышского морского десанта. Почтить память погибших героев пришли Президент РА Аслан Бжания, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители Министерства обороны РА, администраций районов, общественных организаций, школьники.
Выступая на митинге, заместитель министра обороны РА Беслан Цвижба подчеркнул:
«Высадка Тамышского десанта стала одной из значимых наступательных операций, предопределивших победный итог войны. В ходе боев тех июльских дней погибли 58 воинов, 153 человека получили ранения. Сегодня в городах Абхазии, в каждом населённом пункте воздвигнуты мемориальные комплексы, памятники защитникам Отечества, открыты двери многочисленных музеев и уголков славы. Мы с благодарностью говорим: «Честь и Слава защитникам Апсны, отстоявшим ее свободу и независимость! Мы никогда не забудем, что на алтарь Победы сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии, добровольцы республик Северного Кавказа, Юга России, представители зарубежной диаспоры. Вечная Слава героям!»
(АП): 2 июля 1993 года во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в районе села Тамыш (Очамчырский район) с моря высадился абхазский десант. В конце июня 1993 года командование ВС Абхазии приняло решение о взятии села Шрома (Сухумский район и ряда стратегических высот северо-восточнее Сухума), что позволило бы провести наступательную операцию с целью освобождения столицы. Тогда же было решено высадить десант в селе Тамыш, чтобы перекрыть центральную трассу, ведущую на Сухум, имевшую стратегическое значение. Кроме того, грузинские войска были вынуждены отвлекаться на Восточный фронт, что давало абхазской армии возможность осуществить успешное наступление на Шромском направлении. Тамышская операция стала одним из звеньев в цепи успешных атак, предопределивших итог войны.
Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В селе Тамыш, у Мемориала Славы, состоялся митинг, посвященный 27-ой годовщине Тамышского морского десанта. Почтить память погибших героев пришли Президент РА Аслан Бжания, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители Министерства обороны РА, администраций районов, общественных организаций, школьники.
Выступая на митинге, заместитель министра обороны РА Беслан Цвижба подчеркнул:
«Высадка Тамышского десанта стала одной из значимых наступательных операций, предопределивших победный итог войны. В ходе боев тех июльских дней погибли 58 воинов, 153 человека получили ранения. Сегодня в городах Абхазии, в каждом населённом пункте воздвигнуты мемориальные комплексы, памятники защитникам Отечества, открыты двери многочисленных музеев и уголков славы. Мы с благодарностью говорим: «Честь и Слава защитникам Апсны, отстоявшим ее свободу и независимость! Мы никогда не забудем, что на алтарь Победы сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии, добровольцы республик Северного Кавказа, Юга России, представители зарубежной диаспоры. Вечная Слава героям!»
(АП): 2 июля 1993 года во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в районе села Тамыш (Очамчырский район) с моря высадился абхазский десант. В конце июня 1993 года командование ВС Абхазии приняло решение о взятии села Шрома (Сухумский район и ряда стратегических высот северо-восточнее Сухума), что позволило бы провести наступательную операцию с целью освобождения столицы. Тогда же было решено высадить десант в селе Тамыш, чтобы перекрыть центральную трассу, ведущую на Сухум, имевшую стратегическое значение. Кроме того, грузинские войска были вынуждены отвлекаться на Восточный фронт, что давало абхазской армии возможность осуществить успешное наступление на Шромском направлении. Тамышская операция стала одним из звеньев в цепи успешных атак, предопределивших итог войны.
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