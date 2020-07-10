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Победителем II турнира по стрельбе из лука стал Батал Джапуа

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10:20, 16 Июля 2020
Победителем II турнира по стрельбе из лука стал Батал Джапуа
Турнир по стрельбе из лука им. В. Делба состоялся в с. Каманы.

Сухум. 16 июля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В с. Каманы состоялся II ежегодный турнир по стрельбе из лука, посвящённый̆ памяти героя Абхазии Валерия Делба. Организаторы мероприятия – клуб лучников «Афырхы».

Открывая мероприятие, председатель клуба Адгур Какоба отметил: «Цель турнира – возрождение абхазских традиций стрельбы из лука и увековечение памяти героев Абхазии в лице Валерия Делба. Молодое поколение должно помнить героев, отдавших жизни за свободу Родины».

Кокоба сообщил, что с каждым годом количество участников состязания растет: «Мы планируем расширить географию турнира. К нам обращаются клубы лучников из России, Турции, Киргизии, Монголии, Венгрии с предложениями о проведении совместных турниров».

По результатам соревнований, обладателем переходящего кубка победителя стал Батал Джапуа.

Согласно правилам турнира им В. Делба, участники обязаны стрелять из луков, изготовленных по традиционным технологиям (из дерева, без полочки для стрел и без прицела) и носить традиционную одежду. По итогам первого этапа турнира определяются стрелки, набравшие наибольшее количество очков. Они занимают первые три призовых места и награждаются призовыми знаками. Эти участники и продолжают соревнование за переходящий кубок.

По общим для всех правилам в турнире также приняли участие женщины и дети, самому молодому участнику Салману Дзыба – 9 лет.

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