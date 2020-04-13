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Победа в Битве за Кавказ станет еще одним Днем воинской славы
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15:20, 13 Апреля 2020
Соответствующий законопроект обсудят российские парламентарии.
Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. Ещё один День воинской славы — 9 октября – предлагают установить российские парламентарии в годовщину, когда в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские части в битве за Кавказ. Соответствующий законопроект, внесённый Думой Ставропольского края, депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний весенней сессии. Об этом сообщается в Парламентской газете.
Авторы документа отмечают, что законопроект получил единогласное одобрение законодательных органов всех субъектов Российской Федерации, которые входят в состав Северо-Кавказского федерального округа, Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской и Тверской областей. А также представителями законодательных органов Абхазии, Южной Осетии.
В сообщении напоминают, что битва за Кавказ продолжалась 442 дня — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и сыграла важную роль в завершении коренного перелома в Великой Отечественной войне. Во время оккупации части Северного Кавказа, здесь развернулась партизанская война. Всего было создано 185 партизанских отрядов общей численностью почти 10 тысяч человек.
Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. Ещё один День воинской славы — 9 октября – предлагают установить российские парламентарии в годовщину, когда в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские части в битве за Кавказ. Соответствующий законопроект, внесённый Думой Ставропольского края, депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний весенней сессии. Об этом сообщается в Парламентской газете.
Авторы документа отмечают, что законопроект получил единогласное одобрение законодательных органов всех субъектов Российской Федерации, которые входят в состав Северо-Кавказского федерального округа, Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской и Тверской областей. А также представителями законодательных органов Абхазии, Южной Осетии.
В сообщении напоминают, что битва за Кавказ продолжалась 442 дня — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и сыграла важную роль в завершении коренного перелома в Великой Отечественной войне. Во время оккупации части Северного Кавказа, здесь развернулась партизанская война. Всего было создано 185 партизанских отрядов общей численностью почти 10 тысяч человек.
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