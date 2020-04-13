Победа в Битве за Кавказ станет еще одним Днем воинской славы

Соответствующий законопроект обсудят российские парламентарии.



Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. Ещё один День воинской славы — 9 октября – предлагают установить российские парламентарии в годовщину, когда в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские части в битве за Кавказ. Соответствующий законопроект, внесённый Думой Ставропольского края, депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний весенней сессии. Об этом сообщается в Парламентской газете.



Авторы документа отмечают, что законопроект получил единогласное одобрение законодательных органов всех субъектов Российской Федерации, которые входят в состав Северо-Кавказского федерального округа, Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской и Тверской областей. А также представителями законодательных органов Абхазии, Южной Осетии.



В сообщении напоминают, что битва за Кавказ продолжалась 442 дня — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и сыграла важную роль в завершении коренного перелома в Великой Отечественной войне. Во время оккупации части Северного Кавказа, здесь развернулась партизанская война. Всего было создано 185 партизанских отрядов общей численностью почти 10 тысяч человек.

