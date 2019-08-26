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По государственным целевым программам жилье смогут приобрести 50 граждан Абхазии
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16:24, 2 Сентября 2019
Начальник правового отдела Министерства труда, занятости и социального обеспечения РА Ромео Черкезия рассказал Апсныпресс, какие категории граждан могут стать участниками ГЦП.
Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Абхазии 50 участников государственных целевых программ смогут приобрести собственное жилье. Их заявления были положительно рассмотрены в рамках двух ГЦП – «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан РА» и «Жилище 2021». Реализация программ рассчитана на 3 года, главный критерий – претенденты на получение собственной недвижимости ранее никогда не обладали правом собственности на квадратные метры.
Начальник правового отдела Министерства труда, занятости и социального обеспечения РА Ромео Черкезия рассказал Апсныпресс, какие категории граждан, согласно ГЦП, могут претендовать на получение жилья.
Так, ГЦП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан РА» рассчитана на:
– инвалидов 1 группы, в том числе, инвалидов 1 группы Отечественной войны народа Абхазии;
– семьи погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законом порядке, при выполнении долга гражданина РА по спасению человеческой жизни, при охране собственности РА и правопорядка;
– детей, оба родителя которых погибли или пропали без вести (это лица, не достигшие совершеннолетия, а также учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений до окончания учебного заведения, но не более чем до достижения ими 25-летнего возраста);
– многодетные семьи, имеющие четырех и более детей.
Ромео Черкезия сообщил, что в рамках этой программы в 2019 году с положительным результатом рассмотрены 12 заявлений: «Претендентам выделяется финансовая помощь на приобретение жилплощади. На заявителя выдается 500 тысяч рублей и на остальных членов семьи еще по 100 тысяч рублей, то есть на супругу и детей. Эти люди уже начинают приобретать жилье на оказанную финансовую помощь. Заявлений по программе много».
При этом Черкезия подчеркнул, что финансовая помощь участникам программы выделяется безвозмездно. Общая сумма в год на реализацию ГЦП – 10 миллионов рублей.
Вторая ГЦП «Жилище-2021» предусматривает, по информации Черкезия, что граждане, получившие финансовую помощь на приобретение жилья, ежемесячно должны погашать предоставленную ссуду в размере прожиточного минимума, уставленного в Абхазии, пока полностью не возместят стоимость полученного жилья. Кроме того, если в семье участников программы родился ребенок, то общая сумма, которую граждане должны вернуть государству, сокращается на 10%.
ГЦП «Жилище-2021» работает по нескольким направлениям:
– внеочередное предоставление жилья;
– первоочередное предоставление;
– предоставление в общем порядке.
Во внеочередном порядке финансирование на получение квадратных метров имеют право получить:
– инвалиды II группы Отечественной войны народа Абхазии;
– лица, получившие инвалидность II группы при исполнении служебных обязанностей, выполнении долга гражданина РА по спасению человеческой жизни, при охране собственности РА и правопорядка.
В первоочередном порядке:
– многодетные семьи, имеющие трех и более детей (детьми признаются лица, не достигшие совершеннолетия, а также учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений до окончания учебного заведения, но не более чем до достижения ими 25-летнего возраста);
– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид (лицо, не достигшее 18 лет и являющееся инвалидом) или инвалид с детства.
Как пояснил Черкезия, «лицам, не отнесенные ни к одной из указанных в программе категорий, финансовая помощь по ГЦП предоставляется в общем (неисключительном порядке)».
Как проинформировал Ромео Черкезия: «По этой программе рассмотрено 38 заявлений с положительным результатом. На осуществление программы в год выделяется 30 миллионов рублей».
Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Абхазии 50 участников государственных целевых программ смогут приобрести собственное жилье. Их заявления были положительно рассмотрены в рамках двух ГЦП – «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан РА» и «Жилище 2021». Реализация программ рассчитана на 3 года, главный критерий – претенденты на получение собственной недвижимости ранее никогда не обладали правом собственности на квадратные метры.
Начальник правового отдела Министерства труда, занятости и социального обеспечения РА Ромео Черкезия рассказал Апсныпресс, какие категории граждан, согласно ГЦП, могут претендовать на получение жилья.
Так, ГЦП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан РА» рассчитана на:
– инвалидов 1 группы, в том числе, инвалидов 1 группы Отечественной войны народа Абхазии;
– семьи погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законом порядке, при выполнении долга гражданина РА по спасению человеческой жизни, при охране собственности РА и правопорядка;
– детей, оба родителя которых погибли или пропали без вести (это лица, не достигшие совершеннолетия, а также учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений до окончания учебного заведения, но не более чем до достижения ими 25-летнего возраста);
– многодетные семьи, имеющие четырех и более детей.
Ромео Черкезия сообщил, что в рамках этой программы в 2019 году с положительным результатом рассмотрены 12 заявлений: «Претендентам выделяется финансовая помощь на приобретение жилплощади. На заявителя выдается 500 тысяч рублей и на остальных членов семьи еще по 100 тысяч рублей, то есть на супругу и детей. Эти люди уже начинают приобретать жилье на оказанную финансовую помощь. Заявлений по программе много».
При этом Черкезия подчеркнул, что финансовая помощь участникам программы выделяется безвозмездно. Общая сумма в год на реализацию ГЦП – 10 миллионов рублей.
Вторая ГЦП «Жилище-2021» предусматривает, по информации Черкезия, что граждане, получившие финансовую помощь на приобретение жилья, ежемесячно должны погашать предоставленную ссуду в размере прожиточного минимума, уставленного в Абхазии, пока полностью не возместят стоимость полученного жилья. Кроме того, если в семье участников программы родился ребенок, то общая сумма, которую граждане должны вернуть государству, сокращается на 10%.
ГЦП «Жилище-2021» работает по нескольким направлениям:
– внеочередное предоставление жилья;
– первоочередное предоставление;
– предоставление в общем порядке.
Во внеочередном порядке финансирование на получение квадратных метров имеют право получить:
– инвалиды II группы Отечественной войны народа Абхазии;
– лица, получившие инвалидность II группы при исполнении служебных обязанностей, выполнении долга гражданина РА по спасению человеческой жизни, при охране собственности РА и правопорядка.
В первоочередном порядке:
– многодетные семьи, имеющие трех и более детей (детьми признаются лица, не достигшие совершеннолетия, а также учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений до окончания учебного заведения, но не более чем до достижения ими 25-летнего возраста);
– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид (лицо, не достигшее 18 лет и являющееся инвалидом) или инвалид с детства.
Как пояснил Черкезия, «лицам, не отнесенные ни к одной из указанных в программе категорий, финансовая помощь по ГЦП предоставляется в общем (неисключительном порядке)».
Как проинформировал Ромео Черкезия: «По этой программе рассмотрено 38 заявлений с положительным результатом. На осуществление программы в год выделяется 30 миллионов рублей».
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