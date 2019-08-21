По Галскому избирательному округу проголосовало 37% избирателей



Председатели окружных избирательных комиссий информируют о ходе голосования.



Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Председатель окружной избирательной комиссии №35 (Галский) Астамур Асландзия проинформировал Апсныпресс о ходе выборов на участках.



«В Галский избирательный округ входят 2 участка, первый расположен в Галском районном Доме культуры, а второй – в средней школе с. Гумаркыт, Ткуарчалского района. На первом участке из зарегистрированных 567 избирателей к 11 часам уже проголосовало 186 человек, во втором – из зарегистрированных 359 избирателей - 157 человек. Итого из 926 зарегистрированных в округе избирателей проголосовало 343 человека, что составляет 37%».



В Галский избирательный округ входят населенные пункты Галского района, а также некоторые села Ткурчалского района, среди которых Галхуч, Речху, Гумурыш, Царча, Увкум, Чхуартал, Гумаркыт.



