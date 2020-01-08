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Планируется встреча Рауля Хаджимба с Рашидом Нургалиевым
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19:27, 10 Января 2020
Замсекретаря Совбеза РФ прибыл в Абхазию.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию с рабочим визитом. Об этом Апсныпресс сообщил Секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба.
Как проинформировал Мухамед Килба, на сегодня запланирована встреча Рауля Хаджимба с Рашидом Нургалиевым, на которой стороны обсудят ряд вопросов по безопасности в рамках межгосударственных соглашений.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию с рабочим визитом. Об этом Апсныпресс сообщил Секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба.
Как проинформировал Мухамед Килба, на сегодня запланирована встреча Рауля Хаджимба с Рашидом Нургалиевым, на которой стороны обсудят ряд вопросов по безопасности в рамках межгосударственных соглашений.
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