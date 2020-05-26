Сумма начислений по таможенным платежам за 5 месяцев 2020 года составила 687 млн рублей.







Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Государственный таможенный комитет Республики Абхазия отчитался о выполнении плана по таможенным платежам.







Так, по информации ГТК РА, сумма начислений по таможенным платежам за 5 месяцев составила 687 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в 2020 году увеличился на 85 млн рублей (602 млн рублей за 5 месяцев 2019г.).





Подчеркивается, что, несмотря на введенные торговые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса COVID-19, план по таможенным платежам за 5 месяцев выполнен на 94,1%.