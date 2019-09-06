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Петр Гассиев: все условия для того, чтобы избиратели Абхазии пришли и выразили свое мнение, созданы
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19:41, 8 Сентября 2019
Международные наблюдатели из Южной Осетии – о втором туре выборов Президента Абхазии.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Международном пресс- центре ЦИК РА наблюдатели из Южной Осетии – первый заместитель председателя Парламента Республики Южная Осетия Петр Гассиев и заместитель главы Администрации Президента Республики Южная Осетия Алан Джуссоев прокомментировали повторное голосование на выборах Президента Абхазии.
Петр Гассиев сообщил, что делегация РЮО принимала участие в работе международных наблюдателей на первом и втором турах выборов Президента Абхазия. «Мы сегодня были на нескольких участках в столице, а также на участке в Новом Афоне. Общее впечатление – очень хорошее, были приятно удивлены. Народ благожелателен, не чувствуется никакого напряжения. Мы пришли к такому мнению: все условия для того, чтобы избиратели Абхазии пришли и выразили свое мнение, созданы», – сказал он.
Алан Джуссоев также подтвердил, что в Абхазии «возможность выбора на сегодня есть». «Можно говорить о том, что движение вперед существует. Все органы государственной власти каждому гражданину предоставили возможность выбора», – отметил Джуссоев.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Международном пресс- центре ЦИК РА наблюдатели из Южной Осетии – первый заместитель председателя Парламента Республики Южная Осетия Петр Гассиев и заместитель главы Администрации Президента Республики Южная Осетия Алан Джуссоев прокомментировали повторное голосование на выборах Президента Абхазии.
Петр Гассиев сообщил, что делегация РЮО принимала участие в работе международных наблюдателей на первом и втором турах выборов Президента Абхазия. «Мы сегодня были на нескольких участках в столице, а также на участке в Новом Афоне. Общее впечатление – очень хорошее, были приятно удивлены. Народ благожелателен, не чувствуется никакого напряжения. Мы пришли к такому мнению: все условия для того, чтобы избиратели Абхазии пришли и выразили свое мнение, созданы», – сказал он.
Алан Джуссоев также подтвердил, что в Абхазии «возможность выбора на сегодня есть». «Можно говорить о том, что движение вперед существует. Все органы государственной власти каждому гражданину предоставили возможность выбора», – отметил Джуссоев.
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