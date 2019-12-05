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Первый в мире Атлас пещер: 4 самые глубокие пещеры мира находятся в Абхазии
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13:34, 5 Декабря 2019
Издание составлено коллективом российских спелеологов.
Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. В Атлас пещер, составленный коллективом российских спелеологов, вошли пещеры Абхазии. Об этом в беседе на информационном портале RT рассказал один из составителей издания, ведущий научный сотрудник МГУ Александр Гусев.
По словам ученого, это издание – первый атлас пещер России, в котором содержится подробное описание 176 пещер, включая карстовые, лавовые, ледниковые, гравитационные, волноприбойные и другие. В книге опубликован перечень 442 крупнейших пещер (длиннее 500 м и глубже 100 м), а также пещер, представляющих большую ценность, с точки зрения геологии, химии и многих других наук.
В атлас включены 4 самые глубокие пещеры мира, которые находятся в Абхазии. По словам Александра Гусева, они весьма подробно изучены отечественными спелеологами.
«Данная книга является фактически энциклопедией современных знаний о пещерах России и процессах, происходящих в них. Она не имеет аналогов среди спелеологической литературы, выпущенной ранее в России и СССР, и практически не имеет аналогов в мире», — подытожил Александр Гусев.
Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. В Атлас пещер, составленный коллективом российских спелеологов, вошли пещеры Абхазии. Об этом в беседе на информационном портале RT рассказал один из составителей издания, ведущий научный сотрудник МГУ Александр Гусев.
По словам ученого, это издание – первый атлас пещер России, в котором содержится подробное описание 176 пещер, включая карстовые, лавовые, ледниковые, гравитационные, волноприбойные и другие. В книге опубликован перечень 442 крупнейших пещер (длиннее 500 м и глубже 100 м), а также пещер, представляющих большую ценность, с точки зрения геологии, химии и многих других наук.
В атлас включены 4 самые глубокие пещеры мира, которые находятся в Абхазии. По словам Александра Гусева, они весьма подробно изучены отечественными спелеологами.
«Данная книга является фактически энциклопедией современных знаний о пещерах России и процессах, происходящих в них. Она не имеет аналогов среди спелеологической литературы, выпущенной ранее в России и СССР, и практически не имеет аналогов в мире», — подытожил Александр Гусев.
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