Первый случай заражения коронавирусом: жители многоэтажного дома, медгруппа и сотрудники милиции на карантине

Вчера подтвердился первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии.



Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. Лана Цвижба. Врио главы Администрации Гагрского района Владимир Джения и министр по ЧС РА Лев Квициния сообщили о ситуации в доме, где проживает пациент с первым в Абхазии подтвержденным диагнозом заражения коронавирусной инфекцией.



Как проинформировал Владимир Джения: «Вчера в доме проводилась дезинфекция. Со вчерашнего вечера там дежурят представители правоохранительных органов, никого не выпускают, дом находится на карантине. В этом доме около 50 квартир, 2 подъезда. Мы внизу поставили стол, родственники и близкие этих людей приносят продукты и оставляют на этом столе, потом жители спускаются и забирают. Это сделано, чтобы избежать контактов между людьми».



При этом Джения напомнил, что жители многоэтажного дома должны пробыть на карантине 14 дней. Кроме того, на карантин ушли все, кто контактировал с заражённым – это медгруппа и сотрудники милиции.



Со своей стороны, Лев Квициния подчеркнул: «Мы работаем во всех районах, и проводим обработку объектов, список которых даёт Министерство здравоохранения и социального обеспечения РА. Поэтому, проводить обработку повторно на одном месте нет необходимости».

