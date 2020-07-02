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Первыми приходят на помощь: Президент Абхазии поздравил руководство и личный состав МЧС с профессиональным праздником
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13:28, 4 Июля 2020
«За добросовестное и эффективное выполнение профессионального долга МЧС заслужило высокое уважение»,- отметил Аслан Бжания.
Сухум. 4 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил руководство и личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия с 14-ой годовщиной со дня образования ведомства.
В поздравлении, в частности, говорится:
Уважаемый Лев Константинович!
Ваши сотрудники первыми приходят на помощь в критических ситуациях, борются за жизни людей, оказавшихся в беде, противостоят стихийным бедствиям и их последствиям. За добросовестное и эффективное выполнение профессионального долга МЧС заслужило высокое уважение.
Глубоко убежден, что личный состав Министерства и в дальнейшем будет динамично развиваться, внедрять современную технику, улучшать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Со своей стороны могу заверить, что руководство страны будет прилагать все усилия для оказания необходимой поддержки.
Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегкой службе».
Сухум. 4 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил руководство и личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия с 14-ой годовщиной со дня образования ведомства.
В поздравлении, в частности, говорится:
Уважаемый Лев Константинович!
Ваши сотрудники первыми приходят на помощь в критических ситуациях, борются за жизни людей, оказавшихся в беде, противостоят стихийным бедствиям и их последствиям. За добросовестное и эффективное выполнение профессионального долга МЧС заслужило высокое уважение.
Глубоко убежден, что личный состав Министерства и в дальнейшем будет динамично развиваться, внедрять современную технику, улучшать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Со своей стороны могу заверить, что руководство страны будет прилагать все усилия для оказания необходимой поддержки.
Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегкой службе».
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