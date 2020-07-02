Первыми приходят на помощь: Президент Абхазии поздравил руководство и личный состав МЧС с профессиональным праздником

«За добросовестное и эффективное выполнение профессионального долга МЧС заслужило высокое уважение»,- отметил Аслан Бжания.



Сухум. 4 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил руководство и личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия с 14-ой годовщиной со дня образования ведомства.



В поздравлении, в частности, говорится:



Уважаемый Лев Константинович!



Ваши сотрудники первыми приходят на помощь в критических ситуациях, борются за жизни людей, оказавшихся в беде, противостоят стихийным бедствиям и их последствиям. За добросовестное и эффективное выполнение профессионального долга МЧС заслужило высокое уважение.



Глубоко убежден, что личный состав Министерства и в дальнейшем будет динамично развиваться, внедрять современную технику, улучшать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Со своей стороны могу заверить, что руководство страны будет прилагать все усилия для оказания необходимой поддержки.



Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегкой службе».

