Первокурсники Учебного центра МВД приняли Присягу сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия

. Первокурсники Учебного центра МВД РА торжественно приняли Присягу сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.После торжественного выноса знамени Учебного центра МВД руководство ведомства и ветераны ОВД возложили цветы у мемориальной доски в дань памяти Герою Абхазии, полковнику милиции Виталию Смыр, чье имя носит учебное заведение.Обращаясь к первокурсникам, министр ВД Раули Смыр пожелал будущим коллегам хорошей службы, преданности Родине, доблести, отваги и веры в свое дело.«Это один из самых торжественных и волнующих моментов для тех, кто встал на путь служения Отечеству! Вы выбрали профессию достойную истинного патриота и гражданина. Сегодняшний день станет для вас началом становления и формирования сотрудников милиции, профессионалов, верных служебному долгу»,– сказал министр.