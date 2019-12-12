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Первокурсники Учебного центра МВД приняли Присягу сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия
11:17, 12 Декабря 2019
Учебный центр МВД РА создан на базе открытой в 1998 году Сухумской средней специальной школы милиции МВД Абхазии.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Первокурсники Учебного центра МВД РА торжественно приняли Присягу сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.
После торжественного выноса знамени Учебного центра МВД руководство ведомства и ветераны ОВД возложили цветы у мемориальной доски в дань памяти Герою Абхазии, полковнику милиции Виталию Смыр, чье имя носит учебное заведение.
Обращаясь к первокурсникам, министр ВД Раули Смыр пожелал будущим коллегам хорошей службы, преданности Родине, доблести, отваги и веры в свое дело.
«Это один из самых торжественных и волнующих моментов для тех, кто встал на путь служения Отечеству! Вы выбрали профессию достойную истинного патриота и гражданина. Сегодняшний день станет для вас началом становления и формирования сотрудников милиции, профессионалов, верных служебному долгу»,– сказал министр.
(АП): Учебный центр МВД РА, созданный на базе открытой в 1998 году Сухумской средней специальной школы милиции МВД Республики Абхазия, функционирует по специальности – правоохранительная деятельность.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Первокурсники Учебного центра МВД РА торжественно приняли Присягу сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.
После торжественного выноса знамени Учебного центра МВД руководство ведомства и ветераны ОВД возложили цветы у мемориальной доски в дань памяти Герою Абхазии, полковнику милиции Виталию Смыр, чье имя носит учебное заведение.
Обращаясь к первокурсникам, министр ВД Раули Смыр пожелал будущим коллегам хорошей службы, преданности Родине, доблести, отваги и веры в свое дело.
«Это один из самых торжественных и волнующих моментов для тех, кто встал на путь служения Отечеству! Вы выбрали профессию достойную истинного патриота и гражданина. Сегодняшний день станет для вас началом становления и формирования сотрудников милиции, профессионалов, верных служебному долгу»,– сказал министр.
(АП): Учебный центр МВД РА, созданный на базе открытой в 1998 году Сухумской средней специальной школы милиции МВД Республики Абхазия, функционирует по специальности – правоохранительная деятельность.
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