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Переводные экзамены в школах Абхазии отменены
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12:11, 26 Марта 2020
Распоряжение об этом подписал и.о. Президента Абхазии.
Сухум. 26 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об отмене ежегодных переводных экзаменов в 4-8 и 10 классах. Об этом сообщается на официальном сайте Президента РА.
В тексте Распоряжения говорится:
«В связи с увеличением продолжительности каникул в школьных образовательных учреждениях Министерству просвещения Республики Абхазия отменить ежегодные переводные экзамены в 4-8 и 10 классах».
Сухум. 26 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об отмене ежегодных переводных экзаменов в 4-8 и 10 классах. Об этом сообщается на официальном сайте Президента РА.
В тексте Распоряжения говорится:
«В связи с увеличением продолжительности каникул в школьных образовательных учреждениях Министерству просвещения Республики Абхазия отменить ежегодные переводные экзамены в 4-8 и 10 классах».
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