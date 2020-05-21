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Переводные экзамены для выпускников колледжей отменят
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13:04, 28 Мая 2020
На рабочем совещании в Минпросвещения принято решение о завершении учебного года.
Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Исполняющий обязанности министра просвещения и языковой политики РА Адгур Какоба провел совещание с руководителями Сухумского государственного колледжа, Абхазского многоотраслевого колледжа, Гудаутского профессионально-технического училища, Ткуарчалского гуманитарно-промышленного колледжа, Галского гуманитарного колледжа и Гагрского гуманитарно-промышленного техникума им. Б. Г. Кехирипа, а также сотрудниками Минпросвещения.
В повестку дня были внесены вопросы о завершении учебного года в СПУЗ, об итоговой аттестации, сроках и формах ее проведения и об организации выпускных экзаменов в соответствии требованиям санитарно-эпидемиологической службы.
Руководители учебных заведений доложили министру о готовности к выпускным экзаменам в строгом соответствии требованиям СЭС.
По итогам совещания, было решено отменить переводные экзамены, для выпускников колледжей все итоговые экзамены провести письменно, и только защиту дипломных работ – устно.
Защита дипломных работ пройдет не ранее 20 июня.
Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Исполняющий обязанности министра просвещения и языковой политики РА Адгур Какоба провел совещание с руководителями Сухумского государственного колледжа, Абхазского многоотраслевого колледжа, Гудаутского профессионально-технического училища, Ткуарчалского гуманитарно-промышленного колледжа, Галского гуманитарного колледжа и Гагрского гуманитарно-промышленного техникума им. Б. Г. Кехирипа, а также сотрудниками Минпросвещения.
В повестку дня были внесены вопросы о завершении учебного года в СПУЗ, об итоговой аттестации, сроках и формах ее проведения и об организации выпускных экзаменов в соответствии требованиям санитарно-эпидемиологической службы.
Руководители учебных заведений доложили министру о готовности к выпускным экзаменам в строгом соответствии требованиям СЭС.
По итогам совещания, было решено отменить переводные экзамены, для выпускников колледжей все итоговые экзамены провести письменно, и только защиту дипломных работ – устно.
Защита дипломных работ пройдет не ранее 20 июня.
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