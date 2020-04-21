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Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, туман: погода в Абхазии 28 апреля

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14:15, 27 Апреля 2020
Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, туман: погода в Абхазии 28 апреля

Температура морской воды + 12°С.

Сухум. 27 апреля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду на территории Черноморского побережья Абхазии формирует Антициклон с запада. Ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, туман.

Атмосферное давление - 763 мм рт. ст.

Ветер слабый и умеренный - 2 – 7м/с с порывами до 12м/с.

Температура воздуха ночью + 5 +10°С, днем +12 +17°С.

Температура морской воды + 12°С.

В столице переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, туман.

Температура воздуха ночью +8°С, днем +16°С.

 

 


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