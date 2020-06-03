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Переменная облачность, ночью и утром туман: погода в Абхазии 4 июня
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15:27, 3 Июня 2020
Во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь.
Сухум. 3 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует теплый сектор циклона с юга. Ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +12+17°С, днем +19+24°С.
Температура морской воды +19°С.
Ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, возможен туман, вечером – дождь.
Температура воздуха ночью +16°С, днем +23°С.
Сухум. 3 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует теплый сектор циклона с юга. Ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +12+17°С, днем +19+24°С.
Температура морской воды +19°С.
Ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, возможен туман, вечером – дождь.
Температура воздуха ночью +16°С, днем +23°С.
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