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Переменная облачность, ночью и утром туман: погода в Абхазии 4 июня

84
15:27, 3 Июня 2020
Переменная облачность, ночью и утром туман: погода в Абхазии 4 июня
Во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь.

Сухум. 3 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует теплый сектор циклона с юга. Ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +12+17°С, днем +19+24°С.

Температура морской воды +19°С.

Ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, возможен туман, вечером – дождь.

Температура воздуха ночью +16°С, днем +23°С.

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